Denizbank'tan emeklileri sevindiren promosyon kampanyası başladı

Denizbank emekli vatandaşları çok mutlu edecek olan bir haberi paylaştı. Ağustos ayında emekli destek tutarını güncellediğini duyuran Denizbank, özellikle geçen yıl kıdem tazminatı promosyon tutarlarına yoğun talep gelmesi ve bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamı yaratmasından dolayı rakamlarda yeniden değişiklik yaptığını bildirdi.

Emeklilik promosyon rakamları hakkında bilgi veren Denizbank, güncel rakamlarını paylaştı. İşte; Denizbank'ın ağustos ayında devreye girecek emeklilik promosyonu...

Deniz Bank'ın Ağustos Ayı Emeklilik Promosyonu





0 - 3.499 TL arasında maaş alanlara 3.000 TL

3.500 TL ile 7.499 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL

7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL

10.000 TL'nin üzerinden maaş alanlara 5.000 TL

Standart ödeme tutarı yıllık tutar dikkate alınarak belirlenir.

Şubeye uğramadan, mobil bankacılık uygulaması veya e-devlet üzerinden emekli maaşınızı Denizbank'a aktarabilirsiniz. Ayrıca 0850 222 0 800 Mobil Bankacılık ve İletişim Merkezini arayarak emekli maaşınızı almayı taahhüt ederek de hibe başvurusuna katılabilirsiniz. Banka 3 yıl süreyle emekli maaşı sağlayacak.

Kampanya; 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında emekli maaşını Denizbank'a aktaran emeklilik müşterilerine yöneliktir.

Promosyon ücreti peşin olarak hesabınıza aktarılacaktır.

Promosyon 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank promosyon süresi ve kurallarında tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bankadan birden fazla emekli maaşı alan emeklilere ödenen katkı payı tutarı, maaşlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor.