Denizli 3. Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nda İhracatını Tanıttı

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta düzenlenen 3. Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı kapılarını açtı. 13-15 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ortak stantla yer alarak Türk ihracatının gücünü birlikte sergiliyor.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun Değerlendirmesi

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Latin Amerika pazarının önemi üzerinde durdu. Memişoğlu, bölgenin ihracatçılar için büyük potansiyele sahip, dinamik ve gelişmekte olan pazarlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Latin Amerika bölgesi, ihracatçılarımız için büyük potansiyele sahip, dinamik ve gelişmekte olan pazarlardan biri konumunda. Türkiye’nin bu bölgedeki ticari görünürlüğünün artması, yalnızca yeni ticaret köprülerinin kurulmasına değil, aynı zamanda mevcut ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlıyor. Türk firmalarının bu tür organizasyonlara aktif katılımı, ülkemizin ihracat vizyonuna önemli bir ivme kazandırıyor."

2024 İhracat Rakamları

Memişoğlu, Venezuela’ya yönelik ihracat verilerine de değindi: "Denizli olarak 2024 yılında Venezuela’ya yıllık 1 milyon dolar bandında ihracat gerçekleştirdik. İhraç ettiğimiz ürünlerde çelik, seramik mamulleri, su ürünleri ve doğal taş öne çıkıyor ve toplam ihracatımızın büyük bir kısmını bu ürün grubu oluşturuyor. Bu durum, bölgede ürün çeşitliliğimizi artırdığımızın ve sektörlerimizin potansiyelini daha etkin kullandığımızın bir göstergesi". Bu veriler, Denizli’nin ürün çeşitliliğini ve sektörel gücünü Latin Amerika pazarında genişlettiğine işaret ediyor.

Hedefler ve Beklentiler

Denizli’nin Latin Amerika’da daha etkin konumlanma hedefini de ortaya koyan Memişoğlu, fuardan beklentilerini şöyle ifade etti: "Denizli olarak hedefimiz, Latin Amerika pazarlarında daha güçlü bir şekilde yer almak ve Venezuela başta olmak üzere bölge ülkelerine olan ihracatımızı çok daha yüksek seviyelere taşımak. Türk üreticilerinin kaliteli, yenilikçi ve rekabetçi ürünleriyle bu pazarlarda kalıcı bir yer edinmesi en büyük temennimiz. 3. Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın ülkemiz ihracatına, firmalarımıza ve katılımcı tüm paydaşlara yeni iş birlikleri ve ticari fırsatlar getirmesini diliyor, fuarın başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum".

