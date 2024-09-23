Denizli'de Nar Hasadı Başladı

Denizli'de İhracatlık Nar Hasadı Başladı

Türkiye'nin önde gelen nar üretim merkezlerinden birisi olan Denizli'de, ihracatlık nar hasadı sezonu açıldı. Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen bu ilk hasatta, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da yer aldı.

Vali Coşkun'un Açıklamaları

Vali Coşkun, bölgenin tarımsal potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, son yıllarda tarımsal üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti. “Üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile daha verimli ve etkili bir şekilde üretim gerçekleştireceğiz,” diyen Coşkun, nar hasadının çiftçilere bol bereket getirmesini diledi.

Tarım Müdürü Çınar'dan Rekolte Beklentisi

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, bu yıl 50 bin tonun üzerinde nar rekoltesi beklediklerini belirtti. Çınar, geçen yıl Denizli'de 2 bin 377 hektar alanda 49 bin 381 ton nar üretimi gerçekleştirildiğini, dekara düşen ortalama verimin 2,077 kilogram olduğunu belirtti. Ayrıca, meyve veren nar ağaçlarının sayısının 1 milyon 337 bin civarında olduğunu kaydetti.

İhracat İmkanları ve Hicaz Narının Özellikleri

Çınar, özellikle “hicaz” türü narların tat, renk, aroma ve kalite açısından yüksek olması nedeniyle ihracatçı firmaların tercihi olduğunu vurguladı. Daha önce yapılan ihraç işlemlerinde narların %70-80'inin Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Ukrayna'ya gönderildiğini ekledi.