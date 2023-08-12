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Depoyu doldurmayan yandı! Akaryakıta okkalı zam vatandaşı çıldırtacak

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Depoyu doldurmayan yandı! Akaryakıta okkalı zam vatandaşı çıldırtacak
Sürücülere bir kötü haber daha geldi. Brent petrolün 87 doları geçmesi üzerine zamlar peş peşe yapıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zam sonrası güncel rakamlar pes dedirtecek. 11 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları haberimizde.

Döviz kurundaki artışla beraber brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında uçuşa geçen fiyatlara bir zam daha yapıldı. 11 Ağustos 2023 tarihinde geçerli olacak 1 TL 80 kuruşluk zam isyan bayrağını çektirecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

ZAM ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI

Adana

Benzin fiyatı: 37,13 TL

Motorin fiyatı: 37,46 TL

LPG fiyatı: 16,07 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,12 TL

Motorin fiyatı: 37,50 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,67 TL

Motorin fiyatı: 37,01 TL

LPG fiyatı: 16,67 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 37,31 TL

Motorin fiyatı: 37,72 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 36,87 TL

Motorin fiyatı: 37,27 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 36,89 TL

Motorin fiyatı: 37,32 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,34 TL

Motorin fiyatı: 37,72 TL

LPG fiyatı: 16,04 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 37,29 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 37,29 TL

LPG fiyatı: 15,94 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,14 TL

Motorin fiyatı: 36,51 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,78 TL

Motorin fiyatı: 37,18 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 37,48 TL

LPG fiyatı: 16,10 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,16 TL

Motorin fiyatı: 37,67 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

10 ağustos akaryakıt

Muğla

Benzin fiyatı: 36,92 TL

Motorin fiyatı: 37,32 TL

LPG fiyatı: 16,48 TL

Rize

Benzin fiyatı: 36,951 TL

Motorin fiyatı: 37,45 TL

LPG fiyatı: 16,82 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 37,55 TL

LPG fiyatı: 16,68 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,91 TL

Motorin fiyatı: 37,42 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL

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