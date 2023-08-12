Depoyu doldurmayan yandı! Akaryakıta okkalı zam vatandaşı çıldırtacak
Döviz kurundaki artışla beraber brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında uçuşa geçen fiyatlara bir zam daha yapıldı. 11 Ağustos 2023 tarihinde geçerli olacak 1 TL 80 kuruşluk zam isyan bayrağını çektirecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
ZAM ÖNCESİ AKARYAKIT FİYATLARI
Adana
Benzin fiyatı: 37,13 TL
Motorin fiyatı: 37,46 TL
LPG fiyatı: 16,07 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,12 TL
Motorin fiyatı: 37,50 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 36,67 TL
Motorin fiyatı: 37,01 TL
LPG fiyatı: 16,67 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 37,31 TL
Motorin fiyatı: 37,72 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 36,87 TL
Motorin fiyatı: 37,27 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 36,89 TL
Motorin fiyatı: 37,32 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 37,34 TL
Motorin fiyatı: 37,72 TL
LPG fiyatı: 16,04 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 36,79 TL
Motorin fiyatı: 37,29 TL
LPG fiyatı: 16,40 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 36,79 TL
Motorin fiyatı: 37,29 TL
LPG fiyatı: 15,94 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,14 TL
Motorin fiyatı: 36,51 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 36,78 TL
Motorin fiyatı: 37,18 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,10 TL
Motorin fiyatı: 37,48 TL
LPG fiyatı: 16,10 TL
Kars
Benzin fiyatı: 37,16 TL
Motorin fiyatı: 37,67 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 36,92 TL
Motorin fiyatı: 37,32 TL
LPG fiyatı: 16,48 TL
Rize
Benzin fiyatı: 36,951 TL
Motorin fiyatı: 37,45 TL
LPG fiyatı: 16,82 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 37,10 TL
Motorin fiyatı: 37,55 TL
LPG fiyatı: 16,68 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 36,91 TL
Motorin fiyatı: 37,42 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL