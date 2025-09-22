Deutsche Bahn 2029 Hedefi: Uzun Mesafede %70 Zamanında Varış

Strateji ve hedefler

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) için uzun mesafe taşımacılığında 2029’a kadar en az %70 "zamanında varış" oranı hedeflendiğini duyurdu. Bakan Patrick Schnieder, Berlin’de yaptığı açıklamada bu hedefin demir yollarının mevcut durumu göz önünde bulundurularak gerçekçi belirlendiğini söyledi.

Schnieder, orta vadede bu oranın %80'e, uzun vadede ise %90'a çıkarılmasının planlandığını; şehir içi ulaşımda ise zamanında varış oranının %90'ın üzerinde olması gerektiğini vurguladı. Bakan, iyileştirmelerin bir gecede gerçekleşmeyeceğini, bunun için sabır ve uzun vadeli bir yaklaşım gerektiğini belirtti.

Yatırımlar ve modernizasyon

Bakanlığın yeni demir yolu stratejisine göre, Alman hükümeti demir yolu ağının modernizasyonunu sağlayacak. Bu çerçevede, 500 milyar avroluk altyapı özel fonundan sağlanan kaynaklarla çalışmalar yürütülecek ve sadece dijitalleşmeye 2029’a kadar 10 milyar avro yatırım yapılacak.

Stratejiye göre Deutsche Bahn'ın uzun mesafe ve bölgesel ulaşım bölümlerinin en geç 2028 sonu itibarıyla, yük taşımacılığının ise 2026 yılına kadar kalıcı kar elde edecek şekilde yapılandırılması hedefleniyor. Ayrıca tren istasyonlarının yolcular için daha güvenli, temiz ve konforlu hale getirilmesi planlanıyor.

Bakanlığın açıklamasında, "Müşteriler Alman Demir Yollarının sunduğu hizmetlere güvenebilmeli, en iyi şekilde bilgilendirilmeli ve aynı zamanda demir yolu sistemini kullanırken kendilerini rahat hissetmelidir." ifadelerine yer verildi.

Altyapı yatırımına dair rakamlar da paylaşıldı: Ülkede 2029’a kadar 166 milyar avro altyapı harcaması planlanıyor. Bu yatırımlar, her yıl yaklaşık 33 milyar avro olmak üzere 2025–2029 yılları arasında eşit şekilde dağıtılacak.

Yönetim değişikliği

Öte yandan, Deutsche Bahn bünyesindeki iştirak DB Regio'nun Genel Müdürü Evelyn Palla, Deutsche Bahn'ın yeni Genel Müdürü olarak atandı. Şirketin eski Genel Müdürü Richard Lutz, demir yollarında "artan güvenilirlik ve altyapı sorunları" nedeniyle geçen ay görevden alındı.

Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni stratejisi, hedeflenen güvenilirlik artışı, kapsamlı altyapı yatırımları ve dijitalleşme adımlarıyla hem yolcu memnuniyetini hem de işletme verimliliğini yükseltmeyi amaçlıyor.