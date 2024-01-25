Dev gibi çamaşır deterjanı almak isteyen o markete koşacak! Sadece 159 TL’ye düştü

Uygun fiyatlarla dev niteliğinde çamaşır deterjanı almak isteyenler Happy Center marketlere koşacak. Happy Center marketler 31 Ocak’a kadar geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Aktüel ürünler kataloğunda yalnızca çamaşır deterjanı değil; sıvı sabun, yüzey temizleme havlusu, ayçiçek yağı, yoğurt, süt, kaşar peyniri, bal, makarna, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde çok uygun fiyatları satışta. Eğer sizler de uygun fiyatlarla kaçırılmayacak fırsatları yakalamak istiyorsanız; muhakkak Happy Center‘ın 24 Ocak tarihinde başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğundan faydalanmalısınız. Bu ay sonuna kadar devam edecek aktüel ürünler kataloğunda resmen yok yok!

OMO BEŞ KİLOGRAMLIK DETERJAN 159 TL’YE DÜŞÜYOR

Happy Center tarafından paylaşılan 24 31 Ocak 2024 aktüel ürünler katalogunda, vatandaşın büyük bir merakta indirim beklediği o deterjan uygun fiyatla satışa çıkartılıyor. Normalde 169,95 TL olan OMO sık yıkananlar 5 kg, Happy Center yüzlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar kampanyası ile 159,95 TL’ye düşüyor. Bu ürünün yanı sıra Happy Clean yüzey temizlik havlusu yüzlü 69,95 TL’den, 44,95 TL’ye, Famila naturel 40’lı tuvalet kağıdı 259,95 TL’den 199,95 TL’ye, Fax sıvı sabun 500 ml çeşitleri 50 TL’den 19,50 TL’ye düşüyor.

AYÇIÇEK YAĞI 189 TL, 2 KG YOĞURT 67 TL’YE DÜŞÜYOR



Çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı, yüzey temizlik havlusu gibi ürünlerin yanı sıra Happy Center marketlerde Sırma ayçiçek yağı 5 litre 199,95 TL’den 189,95 TL’ye, Sütaş kaymaklı 1750 gr ve kaymaksız 2000 gr kova yoğurt 81,95 TL yerine 67,95 TL’ye, süt yarım yağlı süt 1 litre 28,95 TL’den 24,95 TL’ye, Sütaş kaşar peynir 600 gr 147,50 TL’den 139,95 TL’ye düşüyor. Sizler de birbirinden farklı indirim fırsatları yakalamak istiyorsanız muhakkak Happy Center marketlerin 24 31 Ocak aktüel ürünler kataloguna göz atmalısınız.

















