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Devlet Bahçeli'den emeklilere seyyanen zam çağrısı: 8077 TL artış istedi

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Devlet Bahçeli'den emeklilere seyyanen zam çağrısı: 8077 TL artış istedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında çok önemli emekli zammı açıklamasında bulundu. Emeklilere yüzde 25 zam yapılmıştı ve emekli vatandaşlar da verilen bu zam oranına itiraz edip seslerini yükseltmişti. Devlet Bahçeli'den son dakika emekli zammı çıkışı geldi ve emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında emekliler için önemli bir zam açıklaması yaptı. Daha önce emeklilere yüzde 25 zam yapılmış olmasına rağmen, emekli vatandaşlar bu orana itiraz ederek tepkilerini dile getirmişlerdi. Son dakika açıklamasında, Bahçeli emeklilere seyyanen bir zam yapılması gerektiğini belirtti ve 8077 liralık bir artış talep etti. İşte detaylar...

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MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis grup toplantısında önemli konuları ele aldı. Deprem bölgesinde devletin seferber olduğunu ve ek bütçe yapılması gerektiğini belirtti. MHP'nin kanun tekliflerini destekleyeceklerini ve yapıcı bir irade sergileyeceklerini ifade etti. Bahçeli, ekonominin güvenli bir limana demirleyeceğine inandığını ve Türkiye'de gelir ve servet dağılımının sağlandığı bir geleceğe inancının olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki ikinci dönem kabinesinin ekonomik riskleri azaltmak için çalıştığını söyledi. Enflasyonun vatandaşları etkilememesi için iktidarın çaba gösterdiğini vurguladı. Emeklilere yapılan zamın yeterli bulunmadığını ve seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti. Kamu görevlilerine 1 Temmuz'da yüzde 17.55 zam ve 8077 lira seyyanen artış yapılacağını açıkladı. Ancak emeklilere yüzde 25 zamın yeterli olmadığını ve 8077 lira seyyanen artışın kök ücrete ve emekli maaşlarına yansıtılması gerektiğini söyledi. İşte ayrıntılar...

devlet bahçeli

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin milli güvenliğinin göz ardı edildiği ve İsveç hükümetinin bu konuda pasif bir tutum sergilediği ifade edilmektedir. Türkiye, görevlerinden hiç kaçınmayan bir ülke olarak milli güvenliğini önemsemektedir ve İsveç'in bu konuda sorumsuz davrandığı düşünülmektedir. İsveç'in zayıf kınama mesajları yayınlaması ve göz yumması, Türkiye'nin güvenlik mimarisinde İsveç ile nasıl işbirliği yapacağı sorusunu gündeme getirmektedir. ABD'nin isteği doğrultusunda her şeye boyun eğmek doğru değildir ve İsveç'in bu şekilde davranması kabul edilemez bir durumdur. İsveç'in politikalarında bir değişiklik yapması durumunda, Türkiye'nin tutumu da değişecektir. Ancak bu karar, cumhurbaşkanımıza aittir ve Türkiye'nin milli güvenliğini koruma konusunda kararlı olduğu vurgulanmaktadır.

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