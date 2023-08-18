Devlet başvuru ekranını açtı! Milyonlarca kişiye tek seferlik 4.475 TL nakit desteği
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Başlangıç Yardımı” adı altında bir hibe sunmaktadır. "Girişimci kuruluş desteği" olarak da bilinen refah devletinin şartı olarak verilen bu desteğin miktarı artırıldı.
İstihdam amacıyla yapılan ödemeler, İşkur'a kayıtlı bir kişinin mülakata geliş gidiş geliş masraflarını karşılamaktadır. Sosyal yardım alan vatandaşlar iş yardımından faydalanabilir.
Bu yardım ödendiğinde geçtiğimiz yıl 2 bin 157 lira şeklinde hesaplanmıştı. Yapılan bir son dakika açıklamasında yardım miktarının 4 bin 471 liraya kadar ulaştığı bildirildi. Sosyal yardım desteği alan vatandaşlar İŞKUR'da mesleki eğitim alabilir, istihdam ve TYP programları aracılığıyla yardım alabilirler.
Ekonomi