Devlet başvuru ekranını açtı! Milyonlarca kişiye tek seferlik 4.475 TL nakit desteği

İstihdam amacıyla yapılan ödemeler, İşkur'a kayıtlı bir kişinin mülakata geliş gidiş geliş masraflarını karşılamaktadır. Sosyal yardım alan vatandaşlar iş yardımından faydalanabilir.





Bu yardım ödendiğinde geçtiğimiz yıl 2 bin 157 lira şeklinde hesaplanmıştı. Yapılan bir son dakika açıklamasında yardım miktarının 4 bin 471 liraya kadar ulaştığı bildirildi. Sosyal yardım desteği alan vatandaşlar İŞKUR'da mesleki eğitim alabilir, istihdam ve TYP programları aracılığıyla yardım alabilirler.