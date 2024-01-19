Devlet bedavadan biraz pahalıya arsa satıyor! 20-30 bin TL'si olanlara müjde

Uygun fiyatlı arsa satışları başladı! Bu fırsatları kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYGUN FİYATLI ARSA SATIŞLARI BAŞLADI

Milli Emlak tarafından yapılan son duyurulara göre yeni senede de uygun fiyatlı arsa satışları yapılacak. Devlet Hazinesi mülkleri ihale usulü satışa çıkacak. Taşınmazların bedelleri ise piyasanın epey altında olacak. 300 metrekare üstünde olan birçok arazi 7 bin 412 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Arsaların önümüzdeki senelerde değerlenme ihtimali de epey yüksek. Tarım arazileri ve Maliye Bakanlığı arsalarının satışları ile ilgili detaylı bilgiler Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Arsa satışları için Milli Emlak Genel Müdürlüğü dışında başka bir başvuru aracı bulunmuyor. Başvurular internet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İhale duyurularında tarih, ihale şartları, ihale fiyatları ve ihale düzenlenen il, ilçe Milli Emlak Müdürlüğü iletişim bilgileri paylaşılıyor.





Satışlar açık artırma usulüyle yapılıyor. Aynı zamanda Milli Emlak Genel Müdürlüğü üzerinden arsa alan vatandaşlar beş sene boyunca KDV ve emlak vergisi ödemesi yapmıyor. Gayrimenkul satışı yapmak isteyen vatandaşlar peşin ödeme seçeneği ile işlem yapabiliyor ve almak isteyen kişiler de tek peşinatla 24 aya kadar vade süresinden faydalanarak ödeme yapabiliyor. Güncel olarak arsa satışları şu illerde yapılıyor; Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel (Mersin) İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yozgat Zonguldak