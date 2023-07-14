Devlet desteklerine memur zammı sürprizi! 65 yaş, evde bakım aylığı, şehit ve gazi yakını maaşlarına dev zam

Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaşlar belirlendi. Enflasyon farkının açıklanmasıyla beraber maaşlara yapılacak olan yüzde 17.55'lik zam, sosyal desteklere yansıtıldı. AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konu hakkında ki değerlendirmelerini yaptı.





Zengin, memur maaş katsayısına bakıldığında çeşitli kesimler tarafından alındığını ve bu kesimlerin arasında ise evde bakım maaşı alanlar, engeli aylığı alanlar, 65 yaş maaşı alanlar bulunuyor. Gelen zamlar sonrasında ücretlerde de artış gerçekleşti. Evde bakım maaşı 4.336 TL olurken yüzde 17'lik zam uygulaması sonrasındaki güncel rakamı 5.097 TL olacak. 65 aylığı güncel rakamı 1.997 TL olurken zam sonrasında 2.347 TL olacak. Engelli oranı yüzde 40-69 aralığında olanların aylığı 1.873 TL'ye çıkartılırken yüzde 70 üzeri engeli olanların ödeneği ise 2.821 TL olacağını açıkladı.