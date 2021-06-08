Devlet destekli halı saha açma maliyeti ne kadar? Geri ödemesiz hibe desteği ile halı saha açma yöntemleri

Halı saha açmak isteyen birçok futbol meraklıları devlet destekli halı saha açma maliyeti ne kadar? Kurulum maliyeti ve gerekli evrakları araştırıyor. 30x50 halı saha maliyeti futbol antrenörleri tarafından merak edilirken bu yazımızda devlet destekli halı saha açma maliyetini ve geri ödemesiz hibe desteği halı saha açma yöntemlerini ele aldık.

Halı saha kurulumu için ilk olarak projenizin hazır olması önemlidir. Açık veya kapalı halı saha projeleri ile ilgili uzmanlardan fikir alarak projenizi oluşturabilirsiniz. Daha sonra belediyelerden izin alarak ruhsat aldıktan sonra gerekli olan evraklar tamamlanır. İşte halı sahaların kurulumu için gerekli evraklar haberimizde

İşletme sahibine at 2 adet fotoğraf (şirket işletmesi için 2adet fotoğraf gerekli)

Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopi

İkametgâh belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydının yapıldığına dar herhangi bir belge

Sabıka kaydı

İşletme sahibine ait kimlik

Vergi levhasının fotokopisi

İş yer açma ruhsatı

İşletme satın alınmış ise işletme tapusu

Yapının kullanılabilir olduğuna dair izin belgesinin fotokopisi

Kayıtlı olunan odadan faaliyet belgesi veya oda sicil tasdiknamesin bir adet fotokopisi

İtfaiye uygunluğunu bildiren rapor

Ticaret sicil gazetesi veya imza sirkülerinin bir adet fotokopisi

Halı saha işletmesinin krokisi çizilmelidir. Bu işlem yetkili bir kişiye yaptırılmalıdır.

Uzunluk ölçüler, m2 toplamı, çizim yapan kişinin kaşesi ve mizası krokinin üzerinde bulunmalıdır.

Türkiye Futbol Federasyonuna katılmak için halı saha sicil kaydı

Türkiye Futbol Federasyonuna katılmak için Yeterlilik Belgesi

İşletme içerisinde güvenlik kameraları ve kayıt sistemler evrakları tamamlanmalıdır. Bu

Evraklar genel evraklar olup kesin ve net bilgiler için bağlı bulunduğunuz yerin belediyelerine başvuru yaparak evraklar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Altyapının hazırlanması

Altyapıların hazırlanması için ilk olarak belediyelerin izinleri olması gerekir. Bu anlamda halı sahaların kurulumu için gerekli alt malzemeleri için ilk önce düz toprak için zemin hazırlanır. Kurulumun yapılacağı yeri iş makineleri gelir ve düzeltilir. Zeminin alt yapısı sağlam olmalıdır ve mühendisler tarafından incelenmelidir.

Demir konstrüksiyonun kurulması

Diğer önemli mekanizmaların biri de demir konstrüksiyonlardır. Demirlerin uzunlukları en az6 metre olmalıdır. Demirler halı sahaya uyumlu olması için yeşil renge boyanmalıdır. Açık halı sahalar için brandaya gerek duyulmaz. Ama halı saha kapalı alandaysa branda çekilmelidir. Kapalı halı sahalar projelerinde branda, sac veya PVC kapama ile kapanır.

Sahanın tel örgü ile çevrilmesi

Yapılan demir konstrüksiyonları tel örgü ile çevrilir ve ağ kurulumu yapılmaktadır. Bu hususta dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Çok kapatmamalı ve futbol topunun sahadan çıkması engellenmelidir.

Saha aydınlatmaları

Sahalarda aydınlatmalar önemli husustur. Birçok seçenek bulunurken en çok önerilen aydınlatma kişiler LED Projektörlerdir. Fiyat aralığı değişirken 2 senede bir yenilenir.

Suni çim

Halı sahaların en önemli unsuru olarak bilinen suni çimler ucuz seçilmemelidir. Sürekli çim değişimi yapılamaz bu yüzden 55 mm kalın monofilament ipliklerden suni çimler önek olabilir.

Sosyal Tesisler kurum ve çevre düzenlemesi yapın!

Halı sahalarda bulunması zorunlu olmayan ama fakat gerekli görülen soyunma odaları ve lavabolar banyolar ofis gibi yerlerin düzenlenmesi sosyal tesis için gerekli görülen yerlerdir. Çevre düzenlemesinde otopark veya ağaçlandırma gibi projelere ihtiyacınız olabilir. Bu yüzden yerlerin halı sahaların sosyal tesis kurumuna ve çevre düzenlemesine dikkat etmesi gerekir.





Halı saha açma maliyeti 2021

Halı saha açma maliyeti için yukarıda bahsettiğimiz gerekli maddeler tercihe göre yapılırken bu maddeler ile halı saha açma maliyeti belli olmaktadır. Ortalama 50 metre boyunda 30 metre eninde halı saha açma maliyeti için 400.000 TL olabilir. Kapalı halı saha maliyetleri 2021 yılı ile ortalama 600.000 TL ve üstü değişebilir.

Düşük maliyetleri ürünlerin kullanımında halı saha ömrü kısa olursa müşteri kaybına yol açabilir. Günlük geliri 500- 2.000 TL olan halı sahalar müşteri odaklı sabırlı ve istikrarlı olmalıdır.

30×50 Halı Saha maliyeti

Açık Halı Saha

Kapalı Halı Saha

Sentetik Çim

Nizami Saha Suni Çim

Halı Saha Çeşidi Mn-Max Ölçüler Fiyat

Açık Halı Saha Y 20x40m – 30×50 m 25 €/m²

Kapalı Halı Saha 20x40m – 30×50 m 50 €/m²

Halı Saha Sentetik Çim 40, 50, 55, 60 mm 12 €/m²

Nizami Saha Sun Çim 55 mm- 60 mm 14 €/m²

Halı Saha açmak için devlet desteği

30*50 halı saha maliyetini, minimum ve maksimum tutarlarını tabloda görebilir ve inceleyebilirsiniz.

Devlet halı saha açanlara maddi destek sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında halı saha açmak isteyen kişilere devlet teşvik yardımında bulunurken maliyetin %50’sini karşılıyor. İlk etapta 18 milyon daha sonra 30 milyon bütçe ayrılıyor.

KOSGEB halı saha açmak için hibe desteği veriyor mu?

KOSGEB, halı saha açmak isteyen girişimcilere teşvik paketi sunmaktadır. Halı saha açmak için kredi kullanan yatırımcılar projelerini KOSGEB’e sunarak arsa desteği gibi pek çok alanda yararlanıyor. Vergi kolaylığı sağlayan KOSGEB girişimcilere paketler halinde imkân sunmaktadır.

Halı saha açma hibe desteği için; proje belirlemek ile başlayabilirsiniz. Halı saha yapımı için KOSGEB destek sağlarken spor sektörüne el atan KOSGEB artık spor faaliyetlerinde de yardımını sunacak.

Bu anlamda nece kodu ile geleneksel girişimcilik destek programı ile 65 bin lira hibe desteği veriliyor. Halı saha açmak isteyen girişimciler spor faaliyetlerini KSOGEB ile paylaşması ile hibe desteğinden faydalanabilir.

Devlet desteğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile destek vermektedir. Bu anlamda

Sodes: Sosyal Destek Programı sodes.gov.tr (şahıslar değil devlet kurumları yani belediyeler ve okullar gibi kurumlar proje ile alabilir)

Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Proje Destek Programları” kapsamında destek veriyor. Başvuru için

tıklayınız. Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Proje Destek Programları” hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.

Halı Saha açmak için önemli unsurlar nelerdir?

İlk olarak konumu belirlemeniz gerekir. Mahalle yaşlı bir kesim ise orada açacağınız halı saha iş yapmayabilir. Bu anlamda yapacağınız maliyet unsurlarını değerlendirerek konuma uygun genç kesime hitap eden merkezi konumda olan halı saha açmak daha uygun olacaktır. Halı saha açmak için ayrıca bazı bankalar kredi vermektedir. Bu krediler iş olanakları çerçevesinde faiz oranları belirlenerek müşterilere sunulur.

Halı saha açmak için iş yeri kredisi çekebilirsiniz. Bankalar iş yeri açmak için kredi verirken uygun avde şartı ile halı saha kredisinden faydalanabilirsiniz. İşte iş yeri açma kredisini veren bankalar

Akbank, ​İş Bankası, TEB, Garanti Bankası ING Bank

Kiralık halı saha işletmesi almak

Kiralık halı saha işletmelerinden yararlanmak için kiralık halı sahaları intenet adresinden inceleyebilirsiniz. Birçok site halı saha kiralarken bu adresler genellikle sahibinden.com, ilan.gov.tr zingat gibi siteler vasıtası ile kiralık halı saha fiyatlarına bakabilirsiniz.

Tarlaya halı saha yapılır mı?

Belediyelerden izin ve ruhsat alınarak imar bulunmayan bölgeye halı saha açabilirsiniz. Bu anlamda halı saha açmak için tarlanız bulunuyor ise iş planınızı oluşturabilir ve ilgili belediye ile iletişime geçebilirsiniz. Saha yapılacak alanı mutlaka mühendis incelemelidir. Uzmanlar tarafından incelenmesi durumunda maliyet hesaplanır ve gerekli kurumlardan izin alındıktan sonra halı saha yapılabilir.

Halı saha açmak günümüzde oldukça karlı bir iştir. Futbola merakla insanlar futbol antrenörlerin kurduğu takımlar ile çocuklarını futbol okuluna yazdırıyor. Bu anlamda bir halı saha ortalama 9 saat faaliyet gösterirse aylık 55.000 TL 110.000 TL ciro elde edilir.