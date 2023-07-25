Devlet emekliye para kutusunu açtı! Bu şartı sağlayan emeklilere 50 bin TL trink ödeme!

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşlarını bu bankalardan alan vatandaşlara özel yeni bir kredi kampanyası başlattı. Emeklilere müjdeli haberle birlikte 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Bu kampanya, nakit ihtiyacı olan emeklilere kolaylık sağlamayı hedefliyor.



3 AY ERTELEMELİ EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ





Emekli vatandaşlar için sunulan bu özel krediler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kullanılabiliyor. Bu sayede emekliler, ödemelerini daha esnek bir şekilde gerçekleştirme imkanı buluyor ve maaşlarına uygun taksitlerle kredi kullanabiliyorlar. Başvuru süreci de oldukça kolay, zira Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterisi olan emekli vatandaşlar internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hızlıca kredi başvurusu yapabiliyorlar. Kredi onayı durumunda, ihtiyaç kredileri hesaplarına yatırılıyor ve hemen kullanıma hazır hale getiriliyor.

Ayrıca, emekli maaşlarını bu bankalardan almayan vatandaşlar için de iyi haberler var. Diğer bankalardan emekli maaşlarını bu bankalara taşıyan vatandaşlar da bu özel kredi kampanyasına katılarak yüksek limitli emekli kredisi alabiliyorlar. Bu durumda, öncelikle emekli maaşlarının bu bankalara taşınması ve diğer bankalardaki borçların kapatılması gerekmektedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını hızlı ve pratik bir şekilde karşılamayı hedefleyerek müşterilerine sunduğu kredi imkanlarıyla emekli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kampanya, emeklilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayarak, ekonomik güvencelerine katkı sağlıyor ve ihtiyaçları doğrultusunda finansal destek sunuyor.