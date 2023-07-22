Devlet ev hanımlarını maaşa bağlıyor! Bu şart varsa başvurun, 7.350 TL'nizi hemen alın

Ev hanımlarına maddi anlamda destek olmak için bankalar yeni bir kampanya başlattı. 7 bin 350 TL'ye kadar ödeme verilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV HANIMLARINA MADDİ DESTEK

Ev hanımlarının maddi anlamda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Akbank ve Denizbank yeni bir kampanya başlattı. Bankalar ev hanımlarına 7 bin 350 TL'ye kadar ödeme yapacak. Akbank ve Denizbank müşterileri kısa mesaj yoluyla ya da internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredilerini alabilecek. Ev hanımlarının kampanyadan faydalanabilmesi için daha önce kredi ve kredi kartı kullanmamaları gerekiyor.





Aynı zamanda kredi notunun yüksek olması şartı da aranıyor. Akbank ev hanımlarına düzenlenen ihtiyaç kredisi detayları resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar onaylanması halinde aynı gün ödemelerini alabiliyor. Başvuru yapmak için 4425 numarasına kimlik numarası yazılarak mesaj gönderilmesi gerekiyor. Eğer Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız 3280 numarasına KREDIM yazıp bir boşluk bırakıp kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazarak göndermeniz gerekiyor. Eğer başvurunuz onaylanırsa ödemelerinizi anında alabiliyorsunuz.