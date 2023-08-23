Devlet kasanın ağzını açtı! Tek kuruş geri ödemeden 750.000 TL kredi dağıtılacak

Gelişim ve büyüme aşamasındaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler), finansman eksikliklerini gidermek ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla devlet desteklerinden yararlanıyor. Bu bağlamda, Türkiye'nin önde gelen destek kuruluşlarından biri olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere hibe ve kredi programları ile çeşitli fırsatlar sunuyor.

KOSGEB'in sağladığı hibe destekleri, KOBİ'lerin gelişimini desteklemeyi hedeflerken geri ödeme gerektirmez. Bu destekler arasında KOBİ Finansman Desteği, KOBİ Soğuk Zincir Desteği, KOBİ Enerji Verimliliği Desteği, KOBİ İşletme Geliştirme Desteği, KOBİ İş Birliği Desteği gibi bir dizi kategori yer almaktadır. KOBİ'ler, faiz/kâr payı desteği ile uygun koşullarda kredi imkanı bulurken, soğuk zincir ekipmanlarından enerji verimliliği projelerine kadar geniş bir yelpazede destek alabiliyorlar.





KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmalarına yönelik olarak sağlanan destekler, kadın girişimcilere, gençlere, engellilere, gazilere ve birinci derece şehit yakınlarına özel avantajlar sunar. Özellikle kadın girişimcilere yönelik desteklerde, mikro ve küçük işletmelere verilen destek tutarlarında artışlar ve ayrıcalıklar görülmekte.

KOSGEB'in destek programlarına başvurular, her bir programın belirlediği koşullara ve belgelere göre yapılmalıdır. KOBİ'ler, KOSGEB'in resmi web sitesinde yer alan "Destekler" bölümünden ilgilendikleri destek programlarını ve başvuru şartlarını detaylı bir şekilde inceleyebilirler.

Gelişim ve büyüme yolunda olan KOBİ'ler, KOSGEB'in sağladığı hibe ve kredi programları sayesinde finansman sıkıntılarını aşarak daha rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyor. Devletin sunduğu bu destekler, Türkiye'nin ekonomik büyümesine de önemli katkılar sağlıyor.