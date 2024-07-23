Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli sosyal yardım ödemelerine devam ediyor. Bu kapsamda, iş arayan gençlere yönelik olarak 8367 TL'lik yardım yapılacağını duyurdu. İş arayan vatandaşlar için oldukça önemli olan bu haber, Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna açıklandı. Yardımın detayları ve başvuru şartları da bu duyuruda yer aldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 08:58
Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işe yönlendirme ve işe başlama yardımları başlığı altında genç iş arayanlara 8367 TL'lik bir destek sağlayacağını açıkladı. Yardımın miktarı, aylık net asgari ücretin en fazla %10'u kadar olabiliyor (0-1.700 TL). Bu yardım kapsamında toplamda 8367 TL'lik bir ödeme yapılacağı belirtildi.

işsizlere destek

KİMLER DESTEKTEN YARARLANABİLİR?

Bakanlık, sosyal yardımın kimlere verileceği konusunda da açıklamalarda bulundu. Bu yardım, çalışabilir durumda olan ve sosyal yardım yararlanıcıları arasında yer alan vatandaşlar için geçerlidir. 

İŞKUR'a kaydedilen ve istihdamı artırıcı faaliyetlerden faydalanan kişiler bu yardıma başvurabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvurular, 81 ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılacak. Başvuru için gerekli olan tek belge ise kimlik belgesidir. Başvurular, SYDV'lere kimlik belgesi ile yapılarak tamamlanabilir.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

BYD dev personel alımına start verdi! Çinli otomobil üreticisi yüksek maaş vadediyor!

Elektrik faturası pat diye düşüyor! Tek tuşa basmak yeterli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi

Elektrik faturası pat diye düşüyor! Tek tuşa basmak yeterli

Temizlik ve mutfak ürünleri büyük indirimli! BİM 23-24-25-26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

İş Bankası'na giden eli kolu parayla dolu dönüyor! Nedenini öğrenenler de onların peşine takılacak

En cesaretli burçlar belli oldu! 4 burç her problemi çabucak çözüyor

BYD dev personel alımına start verdi! Çinli otomobil üreticisi yüksek maaş vadediyor!

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak