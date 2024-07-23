Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işe yönlendirme ve işe başlama yardımları başlığı altında genç iş arayanlara 8367 TL'lik bir destek sağlayacağını açıkladı. Yardımın miktarı, aylık net asgari ücretin en fazla %10'u kadar olabiliyor (0-1.700 TL). Bu yardım kapsamında toplamda 8367 TL'lik bir ödeme yapılacağı belirtildi.





KİMLER DESTEKTEN YARARLANABİLİR?

Bakanlık, sosyal yardımın kimlere verileceği konusunda da açıklamalarda bulundu. Bu yardım, çalışabilir durumda olan ve sosyal yardım yararlanıcıları arasında yer alan vatandaşlar için geçerlidir.

İŞKUR'a kaydedilen ve istihdamı artırıcı faaliyetlerden faydalanan kişiler bu yardıma başvurabilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Başvurular, 81 ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılacak. Başvuru için gerekli olan tek belge ise kimlik belgesidir. Başvurular, SYDV'lere kimlik belgesi ile yapılarak tamamlanabilir.