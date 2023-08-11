Devlet yardımları hız kazandı! Başvuru formunu dolduran PTT'den 3.570 TL yardım alacak

Aile Bakanlığı, sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin detaylarını açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik verilen bu ödemeler, çocukların bakımı, eğitimi ve ailenin geçimine katkı sağlıyor. Bu yardımlardan nasıl faydalanılacağı, başvuru koşulları ve miktarları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.



SED KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERE ZAM





Son dönemde, Aile Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sağladığı destekler büyük yankı uyandırıyor. Özellikle çocukların eğitimi ve bakımına destek sağlayan bu ödemeler, ailelerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını hafifletmeyi amaçlıyor. Bu destek ödemeleri düzenli olarak her ay veriliyor ve başvurular hala kabul ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SED) kapsamında yapılan ödemelerin miktarlarının memur maaşlarına yapılan %17.55'lik zam oranında artırıldığını açıkladı. Bu düzenlemeyle ödeme miktarı 3.038 TL yerine 3.571 TL olarak belirlendi.

Başvuru için ise belirli koşullar aranıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri ve diğer aile ödemeleri almak isteyenlerin, belirtilen koşulları sağlamaları gerekiyor. Özellikle hakkında bakım tedbir kararı verilmiş çocuklar, ekonomik yoksulluk sebebiyle korunmaya muhtaç kalmış olanlar ve ailesi veya yakınları tarafından bakılamayacak durumdaki çocuklar bu ödemelerden faydalanabilir. Aynı şekilde iş ve meslek edinme kurslarına devam eden gençler de bu destek ödemelerinden yararlanabilir.