Devlete borcu olanlar aman dikkat! O tarihe kadar bunu yapmayan iki katını ödeyecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borç yapılandırmasına ilişkin son güncellemeleri açıkladı. Borçlarını peşin veya taksitli ödeme seçenekleriyle yapılandıran kişiler için önemli detaylar paylaşıldı. 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken miktarları tam veya eksik ödeyemeyenler için de özel bir düzenleme yapıldı.



ÖDEME SÜRESİ UZATILDI





SGK tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ödeme süresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ödeme tarihlerinde uzatmaya gidildiği belirtildi. Borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi, 3 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Özellikle sigorta primi ve yapılandırma borçlarının ödeme tarihlerinin çakışmasının yoğunluk yaşandığını vurgulayan SGK, bu nedenle ödeme süresinin uzatıldığını açıkladı. Ayrıca, 31 Ağustos'a kadar borçlarını ödeyenlerin katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanabileceğini bildirdi.

Açıklamada, borçlarını peşin veya taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıran ancak 3 Ağustos'a kadar ödemelerini tam veya eksik yapamayan kişilerin özel bir avantaja sahip olduğu ifade edildi. Bu kişiler, ödemelerini 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve geç ödeme zammıyla birlikte yapmaları durumunda katsayı uygulanmadan kanundan yararlanabilecekler.