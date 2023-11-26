Devlete borcu olanların sayılı günü kaldı! O tarihe kadar borcunu kapatmayan şoka uğrayacak

Kamu borcu sahiplerine duyuru!

21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren kamu borçlarına uygulanacak gecikme zammı oranı aylık %3,5 olarak belirlenmiştir.





Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı %2,5'ten %3,5'e yükseltilmiş olup, her ay için ayrı ayrı uygulanacaktır. Bu da yıllık %42'lik bir orana tekabül etmektedir.

Kamu borçları için yıllık %24 olan gecikme zammı oranı bugün itibariyle %36 olarak uygulanmaktadır.

Bu düzenleme daha önce yapılan geri ödeme erteleme başvuruları için geçerli değildir.

Vatandaşların devletten olan alacaklarına uygulanan yıllık faiz oranında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu faiz oranı %9 olarak uygulanmaya devam edecektir.