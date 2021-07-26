Devletten yetim ve engelli vatandaşlara ayda 1.125 TL destek!

Devlet engelli yada anne ile babası olmayan çocuklara yardım eli uzatırken, desteğini Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine uzatıyor. Her ay aylık olarak verilen desteklerle ilgili son bir düzenleme yapıldığı ve aylıkları yükseltildiği bildirildi.
Muhtaç aylığı alabilmek için engelli veya yetimlerin; hiç bir sosyal güvencesinin olmamasının yanı sıra herhangi bir gelir veya aylık ta almaması gerekiyor. Mahkeme kararı yada kanun ile bakım altına alınan kişilerin gelir getirici taşınır yada taşınmaz bir mal kaydının da kendi üzerinde yer almaması gerekiyor.
Son Güncelleme: 26.07.2021 09:54