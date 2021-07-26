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Devletten yetim ve engelli vatandaşlara ayda 1.125 TL destek!

İhtiyaç sahibi olan engelliler için devlet tarafında verilen destek miktarları artırıldı. Yetim ve engellilere verilen aylıklar yeni düzenlemeyle birlikte 1.125 TL olarak belirlendi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:54
Devletten yetim ve engelli vatandaşlara ayda 1.125 TL destek!
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Devlet engelli yada anne ile babası olmayan çocuklara yardım eli uzatırken, desteğini Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine uzatıyor. Her ay aylık olarak verilen desteklerle ilgili son bir düzenleme yapıldığı ve aylıkları yükseltildiği bildirildi.


Yüzde 40 ve üzerinde engeli olan ve hiç bir sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlar ile anne babası olmayan maddi durumu yetersiz olan çocuklara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında muhtaç aylığı desteği veriliyor. 2021 yılının ilk yarısında bin 37 lira 96 kuruş olan aylık destek ödemelerinin bu aydan itibaren yeni düzenlemeye geçtiği ve ihtiyaç sahiplerine bundan sonra bin 125 lira 67 kuruş olarak ödeneceği bildirildi.

Muhtaç aylığı alabilmek için engelli veya yetimlerin; hiç bir sosyal güvencesinin olmamasının yanı sıra herhangi bir gelir veya aylık ta almaması gerekiyor. Mahkeme kararı yada kanun ile bakım altına alınan kişilerin gelir getirici taşınır yada taşınmaz bir mal kaydının da kendi üzerinde yer almaması gerekiyor.

 


Son Güncelleme: 26.07.2021 09:54
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Destek BaşvurusuYetim Ve Engelli MaaşıBin 125 Lira Destek
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