DHL Group, MNG Kargo Satın Alıp Türkiye'ye 50 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

DHL Group'tan Türkiye'ye Yeni Yatırım Hamlesi

AHATTİN GÖNÜLTAŞ - Almanya merkezli DHL Group’un Kurumsal Kamu ve Halkla İlişkiler Yönetimi Başkan Yardımcısı Volker Ratzmann, Türkiye'nin grup için önemli bir lojistik merkez olduğunu vurguladı. Ratzmann, “Türkiye'nin lojistik alanında en önemli şirketlerinden biri olan MNG Kargo'yu büyük bir meblağ karşılığında satın aldık ve şimdi Türkiye'ye büyük miktarda yatırım yapacağız.” dedi.

İlk adım: 50 milyon dolar

Ratzmann, Türkiye’ye tedarik zincirlerini güçlendirmek ve gerekli lojistik düzenlemeleri hayata geçirmek amacıyla ilk etapta 50 milyon dolarlık bir yatırım planladıklarını söyledi. Ratzmann, “Türkiye'nin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görüyor. Bu nedenle büyüme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu tüm malları sunmak için böyle bir yere ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

Küresel belirsizlikler ve iş yönetimi

Ratzmann, jeopolitik durumun, gümrük tarifelerinin ve küresel ekonomideki belirsizliğin işlerini etkilediğine dikkat çekti. Ratzmann, “Özellikle belirsizlik işimizi etkiliyor, ama biz oldukça iyi idare ediyoruz. Bunu başardık çünkü tüm bu zorlukları ve sorunları nasıl ele alacağını bilen birçok uzmana sahibiz. Ama bence tüm küresel ekonomi, herhangi bir şeyin büyümesi için daha fazla kesinlik ve daha istikrarlı bir ortama ihtiyaç duyuyor.” dedi.

Almanya merkezli DHL Group’un Kurumsal Kamu ve Halkla İlişkiler Yönetimi Başkan Yardımcısı Volker Ratzmann, AA muhabirine açıklama yaptı.