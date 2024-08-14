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Dijital İçerik Üreticileri Beyaz Saray'da Buluştu

Beyaz Saray, dijital içerik üreticileri için önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Başkan Biden, içeriğin geleceği hakkında bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 21:44
Dijital İçerik Üreticileri Beyaz Saray'da Buluştu

Dijital İçerik Üreticileri Beyaz Saray'da Buluştu

Beyaz Saray, dijital içerik üreticilerinin oluşturduğu ekonominin önemine dikkat çekmek amacıyla bir konferans düzenledi. Bu etkinlik, Beyaz Saray Dijital Strateji Ofisi tarafından ilk kez gerçekleştirilen "İçerik Üreticisi Ekonomi Konferansı" adı altında toplandı.

Konferans Detayları

Etkinliğe 100'ün üzerinde dijital içerik üreticisi ve sektör profesyoneli katıldı. ABD Başkanı Joe Biden da, gizlilik, adil ödeme, yapay zeka ve ruh sağlığı gibi önemli konuların ele alındığı bu konferansa iştirak etti. Biden, katılımcılarla bir araya gelerek özçekim yaptı ve içerik üreticilerine "Gelecek sizsiniz." mesajını verdi.

İçerik Üretiminin Ekonomik Değeri

Biden, içerik üretimi ekonomisinin değerinin şu anda 250 milyar dolar olduğunu ve ilerleyen yıllarda bu değerin iki katına çıkmasının beklendiğini vurguladı. İçerik üreticilerinin iletişim kurma biçiminin sektörü ve dinamiklerini alt üst edeceğini düşünüyor.

Eğlenceli Anlar ve Kısa Şakalar

Başkan Biden, etkinlik sırasında katılımcılarla şakalaşarak, "Bu yüzden sizi Beyaz Saray'a davet ettim çünkü iş arıyorum." ifadesini kullandı. Bu samimi yaklaşım, katılımcılardan gülümsemelere neden oldu.

Pazar Büyüklüğü Tahminleri

Goldman Sachs'ın analizine göre, içerik üretimi ekonomisinin büyüklüğünün 2027 yılına kadar yarım trilyon dolara yaklaşabileceği öngörülüyor. Ekosistem büyüdükçe, 2023'te 250 milyar dolar olan pazar büyüklüğünün, gelecek beş yıl içinde yaklaşık iki katına çıkarak 480 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişinin dijital içerik üreticisi olduğu bilgisi de konferansta paylaşıldı. Bu durum, içerik üretimi alanındaki artışın ve öneminin altını çizmektedir.

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