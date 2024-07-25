Dijital Öğretmenler Projesi ile Eğitimde Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

Dijital Öğretmenler Projesi Başladı

Dijital Öğretmenler adlı projede, 1000 öğretmene dijital eğitim verilecek. Bu kapsamda, öğretmenler ve öğrencilerin dijital dönüşüme ayak uydurması hedefleniyor.

Proje İş Ortakları ve Amaçlar

Yürütücüler arasında ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yer alıyor. Projenin temel amacı, öğretmenlerin dijital yetkinliklerini artırmak ve eğitimde dijital dönüşüme katkı sağlamak.

Başvuru Süreci ve Eğitim İçeriği

Projeye başvurular, 8 Eylül tarihine kadar Türkiye genelinden ilkokul ve ortaokul öğretmenleri tarafından çevrimiçi olarak yapılabilir. Başvuran öğretmenlerin, temel düzeyde bilgisayar bilgiye sahip olmaları yeterli. Eğitim süreci, 5 hafta boyunca çeşitli modüllerden oluşacak ve toplamda 1000 öğretmene verilecektir.

Projenin Farklı Aşamaları

Proje, iki fazdan oluşmaktadır. İlk fazda dijital vatandaşlık, güvenlik, yaratıcılık, görsel tasarım, eleştirel düşünme gibi konularda eğitim verilecektir. Ayrıca, eğitimler süresince yapay zeka araçları da tanıtılacaktır.

İlk faz eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler arasından seçilecek 100 öğretmene, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları üzerine ikinci faz eğitimleri sunulacaktır. Bu sayede, öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenerek Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlanması hedefleniyor.