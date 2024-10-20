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Dijital Platformlara 24.2 Milyon Lira Ceza

Tüketicileri mağdur eden dijital hizmet sağlayıcılarına 24.2 milyon lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 09:57
Dijital Platformlara 24.2 Milyon Lira Ceza

Tüketicileri Mağdur Eden Uygulamalara Cezalar!

Ticaret Bakanlığı, dijital yayın sektörü ile internet servis sağlayıcılarına toplamda 24 milyon 192 bin lira ceza uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamalarda, tüketicilerin haklarının korunması amacıyla firmaların denetimlerinin sürdüğü vurgulandı.

Denetimlerin Kapsamı

Bakanlık, dijital içerik sağlayıcıları ve internet hizmeti sunan şirketlerin, sürdürdükleri hizmetin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmekte. Tüketicilere sunulmayan hizmetler için bedel talep edilmesi, süresi içinde taahhüt koşullarının değiştirilmesi gibi haksız uygulamaların tespit edildiği belirtiliyor.

Dijital Sektördeki Mağduriyetler

Ayrıca, abonelik iptaline ilişkin taleplerin yerine getirilmemesi ve hizmet almayan tüketicilere fatura düzenlenerek ücret talep edilmesi gibi hususların da denetimler sırasında ortaya çıktığı ifade edildi. Bakanlık, dijital platformlar üzerindeki sıkı denetimlerinin devam edeceğini belirterek, "Hem vatandaşların çıkarlarını korumak hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımıza sürdürmeye kararlıyız,” dedi.

2019 Yılında Uygulanan Cezalar

Bu yıl içerisinde, haksız ticari uygulamalar nedeniyle 187,4 milyon lira para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı, toplamda 448,7 milyon lira ceza uygulandığını ve denetimlerin devam edeceğini açıkladı. 14 bin 829 firmaya reklam ve haksız ticari uygulama nedeni ile, ayrıca 857,1 milyon lira idari ceza verilmesi gündemde.

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