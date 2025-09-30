Dış borç stoku açıklandı: Brüt 547,7 milyar dolar, Net 295 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Haziran dış borç verilerini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Haziran itibarıyla dış borç stoku verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın yayımladığı veriler; brüt ve net dış borç, Hazine garantili dış borç, kamu net borç ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stokunu kapsıyor.
Ana rakamlar
Brüt dış borç stoku: 547,7 milyar dolar. Stokun milli gelire oranı yüzde 37,2.
Net dış borç stoku: 295 milyar dolar. Stokun milli gelire oranı yüzde 20.
Hazine garantili dış borç stoku: 15,2 milyar dolar.
Kamu net borç stoku: 8 trilyon 932 milyar lira. Stokun milli gelire oranı yüzde 17.
AB tanımlı genel yönetim borç stoku: 12 trilyon 647 milyar lira. Bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,1.