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Dış Ticaret Verileri: Başarılar ve İyileşmeler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerini değerlendirerek ihracatın artışını ve ithalatın düşüşünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:36
Dış Ticaret Verileri: Başarılar ve İyileşmeler

Dış Ticaret Verilerindeki Başarılar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı dış ticaret verilerini analiz ederek, uygulanan ekonomik politikaların olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Bolat, ihracatın artışı ve büyüme hedeflerine katkılar üzerine vurgularda bulundu.

Temmuz Ayı Verileri

Bolat, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, resmi verilere değinerek, mal ve hizmet ihracatındaki artışı, ithalattaki düşüş ile karşılaştırdı. Geçtiğimiz yılın temmuz ayına göre ihracat %13,8 artışla 22,5 milyar dolara yükselirken, ithalat %7,8 düşüşle 29,8 milyar dolara geriledi.

2024 Yılı Ocak-Temmuz Verileri

2024 yılının Ocak ile Temmuz ayı arasında yapılan ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artışla 148,7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise %8,3 azalarak 198,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise temmuzda 261,5 milyar dolara yükseldi.

İhracatın Önemi

Bolat, ihracatın ithalatı karşılama oranının Temmuz 2023’nde %61,2’ken, geçen ay %75,5’e çıkmış olduğunu belirtti. Ocak-Temmuz 2024 döneminde ise bu oranın %65,9’dan %74,9’a yükseldiği vurgulandı.

Dış Ticaret Açığı ve Cari Açık

Temmuz 2023’te dış ticaret açığının önceki yıla göre %41,8 azalarak 7,3 milyar dolara gerilediğini aktaran Bolat, yılın ilk yedi ayında toplam açığın %32,4 düşüşle 49,9 milyar dolara düştüğünü belirtti. Son 12 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığının da yaklaşık 39 milyar dolar azalarak 82,3 milyar dolara gerilediğini ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Bolat, uygulanan politikaların başarılı sonuçlar ürettiğini, ihracatın artış göstermesinin ve büyüme hedeflerine olumlu katkı sağlamasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, dış ticaretteki dengeleme ve iyileşmelerin döviz rezervlerini artıracağına ve istikrarın güçlenmesine yardımcı olacağına dikkat çekerek üreticilere teşekkür etti.

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