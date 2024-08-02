Dış Ticarette Dengelenme İşaretleri

Dış Ticaret Verileri Üzerine Değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirerek, dış ticarette dengelenmenin belirginleştiğini vurguladı.

Yıllık Cari Açığın İyileşmesi Bekleniyor

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Temmuzda yıllık dış ticaret dengesi bir önceki aya göre 5,3 milyar dolar ve geçen yılın aynı ayına göre 38,8 milyar dolar iyileşti. Yıllık cari açıkta temmuzda kayda değer bir gerileme bekliyoruz."

Döngüsel faktörlerin yanında yapısal reformların önemine de değinen Şimşek, şöyle devam etti: