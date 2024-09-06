Diyarbakır'da Depremzede Firmalara Yeni İstihdam Alanı

Diyarbakır'da Depremzede İş Gücüne Destek

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara yönelik oluşturulan 18 tekstil atölyesinde toplam 1200 kişi istihdam edilecek. Bu atölyelerin %95'i tamamlanmış durumda ve tahsis işlemlerinin önümüzdeki ay yapılması hedefleniyor.

Atölyelerin Temeli ve Amaçları

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı" kapsamında proje geliştirdi. Toplam 22 bin metrekare alana yayılacak olan bu üretim alanları, deprem sonrası işlerine ara vermek zorunda kalan tekstil firmalarına tahsis edilmek üzere inşa edilmektedir.

İstihdamda Öncelik Depremzedelere

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, depremde birçok iş yerinin kapandığını belirterek, "Hasar gören yapıların altlarında çalışan insanlar vardı. Bu atölyelerin amacı, bu firmalara yer tahsis etmektir," dedi. Fidan, "Tahsislerde öncelik depremzede kardeşlerimize verilecektir" şeklinde ekledi.

İşletmelerin Yeniden Faaliyete Geçişi

Atölyelerin tamamlanması ile birlikte, depremden etkilenen firmaların tekrar üretime döneceği ve iş gücünün yeniden canlanacağı düşünülüyor. Fidan, "İstihdam hedefimiz 1200 kişidir" diyerek, projeyle ilgili umut verici mesajlar verdi.

Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara tahsis edilmek üzere yapılan 18 tekstil atölyesinin önümüzdeki ay teslim edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara tahsis edilmek üzere yapılan 18 tekstil atölyesinin önümüzdeki ay teslim edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara tahsis edilmek üzere yapılan 18 tekstil atölyesinin önümüzdeki ay teslim edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara tahsis edilmek üzere yapılan 18 tekstil atölyesinin önümüzdeki ay teslim edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara tahsis edilmek üzere yapılan 18 tekstil atölyesinin önümüzdeki ay teslim edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara tahsis edilmek üzere yapılan 18 tekstil atölyesinin önümüzdeki ay teslim edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara tahsis edilmek üzere yapılan 18 tekstil atölyesinin önümüzdeki ay teslim edilmesi bekleniyor.

Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen firmalara tahsis edilmek üzere yapılan 18 tekstil atölyesinin önümüzdeki ay teslim edilmesi bekleniyor.