Diyarbakır'dan Dünyaya Mezopotamya Somonu İhracatı

Çüngüş'teki 500 ton kapasiteli tesiste yetiştirilen Mezopotamya somonu, toplanıp bir hafta içinde yurt içi ve yurt dışına sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:08
Çüngüş ilçesinde Atatürk Barajı havzasında kurulan 500 ton kapasiteli balık üretim tesisinde yetiştirilen Mezopotamya somonu yakında yurt içi ve yurt dışına sevk edilecek.

Üretim süreci ve kapasite

Tesis yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçti. Bölgeye kurulan 80 kafes içinde yetiştirilen balıklar, Isparta'daki yavru balık üretim havuzlarında kuluçkadan çıktıktan sonra 300 gram ağırlığa ulaştı ve tırlarla Çüngüş'e taşındı.

Sevkiyat planı ve hedefler

Gelişimleri tamamlanan Mezopotamya somonu toplanıp bir hafta içinde sevkiyatlara başlanacak; sevkiyatların 1 aya kadar süreceği bildirildi. İşletme Müdürü Volkan Yıldızhan konuyla ilgili şunları söyledi:

'Küçük bir ilçedeyiz, güzel bir potansiyeli sahip olduk. Allah’ın izniyle güzel bir şekilde üretime başladık. Şu an 500 ton civarında kapasitemiz var. 26 çalışanımız var. Bir hafta içerisinde sevkiyatlarımız başlayacak. 1 aya kadar sürecek bir sevkiyatımız olacak. Yurt içi ve yurt dışına sevkiyatlarımız olacak. 2025’in 3’üncü ayında burada üretime başladık. 1 yıllık tesis. Önümüzdeki süreçte kapasiteyi artıracağız.'

Tesisin üretim ve sevkiyat programı, markanın bölgesel potansiyelini uluslararası pazarlara taşıma hedefiyle ilerliyor.

