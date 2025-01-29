DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı konuları ve kareleri bir araya getirerek, doğal güzelliklerin ve çevresel dengeye olan katkının önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Çokçetin, katıldığı oylamada doğa ve çevre fotoğraflarının, toplumda doğa sevgisini ve farkındalığı artırma konusunda ne kadar önemli olduğunu belirtti. Bu tür organizasyonların, doğanın korunmasına yönelik farkındalığı artırmak adına büyük bir rol oynadığına dikkat çekti.

Bu yılki oylamada, birbirinden etkileyici birçok fotoğraf yer alıyor ve her biri doğanın farklı güzelliklerini sergiliyor. Genel Müdür Çokçetin’in katılımı, etkinliğe olan ilgiyi artırarak, doğa koruma çalışmalarına destek olmayı hedefliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.