Doğal gaz borcu olanlar dikkat! Komisyon ve vade farkı olmadan ödeme kolaylığı geliyor

Pamdemi sürecinde bir çok kişi ekonomik olarak zor zamanlar geçirirken özellikle kış aylarında doğal gaz faturalarının yüksek gelmesi vatandaşlarda ödeme güçlüğü yarattı. İGDAŞ ise gecikmiş borçlarını ödemek isteyenler vatandaşlar için vade farkı almadan taksit imkanı sağlama kararı aldığını duyurdu.

Başlatılan kampanya kapsamında son ödeme tarihi 25 Aralık 2020'den daha öncesine ait ve en az iki tane gecikmiş fatura borcu olan abonelerle birlikte son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 olan bir adet ödenmemiş faturası olan aboneler bu kampanyadan faydalanabilecekler. Daha öncesinde yapılandırmaya konu olmuş yada taksitlendirme yapmış olduğu halde borcu ödemeyen aboneler bu kampanyadan yararlanamayacaklar.

Gecikmiş doğal gaz faturalarını ödemek isteyen aboneler, borçlarını isterlerse anapara ile kampanyaya giriş tarihine kadar olan gecikme bedellerin herhangi bir vade farkı ve ilave ücret dahil edilmeden 10 taksit yaptırarak anlaşmalı kredi kartlarıyla ödeyebilirler. Kampanyadan yararlanmak isteyen ve borcunu nakit olarak ödemek isteyen aboneler ise aynı şartlar dahilinde gecikme bedeli peşin ödemek kaydı, borçlarını da 1’i peşin olma üzere 4 eşit taksitle İGDAŞ veznelerinden taahhütname belgesi imzalayarak ödemelerini yapabilirler.

KAMPANYAYA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

31 Mayıs 2021 tarihinde bitecek olan kampanya kapsamında İGDAŞ Vezneleri yada https://intenetsubesi.igdas.com.tr/ adresine giriş yapılarak gecikmiş borç borç ödeme kampanyasına katılabilirsiniz.