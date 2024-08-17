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Doğal Gaz Fiyatları Artışta: Spot Piyasada Yeni Rakamlar

Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar artarken, işlem hacmi düştü. Yeni veriler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:30
Doğal Gaz Fiyatları Artışta: Spot Piyasada Yeni Rakamlar

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Dün itibarıyla spot doğal gaz fiyatları, 1000 metreküp için 11,658.81 TL olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından açıklanan verilere göre, bu fiyat dalgalı piyasa koşullarını yansıtmaktadır.

İşlem Hacmi ve Gas Ticaret Miktarı

Spot doğal gaz piyasasında, toplam işlem hacmi 16,439,266 TL olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakam 17,419,109 TL düzeyindeydi, bu da piyasanın bir miktar daralma yaşadığına işaret ediyor.

Bölgedeki Gaz Ticaret Verileri

Dün, bin metreküp gazın referans fiyatı 11,658.81 TL olarak belirlenirken, gaz ticaret hacmi 1,410,000 metreküp oldu. Ayrıca, dengeleme gazı alım fiyatı 12,241.75 TL, satış fiyatı ise 11,075.87 TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye dün 138,121,737 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasada arz edilen doğal gaz miktarı ise 137,568,349 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, ülkenin enerji arz güvenliğine katkıda bulunuyor.

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