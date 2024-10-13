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Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: Spot Piyasada Yeni Veriler

Spot doğal gaz fiyatları düştü, işlem hacmi azaldı. Türkiye'nin gaz girişi detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:32
Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: Spot Piyasada Yeni Veriler

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında, dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.920 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, işlem hacmi 7.510.181 lira seviyesine ulaştı. Bu tutar, bir önceki günde 8.573.562 lira olarak kaydedilmişti.

Piyasa Verileri ve Gaz Ticareti

Spot doğal gaz piyasasında, gaz ticaret miktarı 637.000 metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 12.516 lira, satış fiyatı ise 11.324 lira olarak belirlendi.

Türkiye'nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye dünden itibaren toplam 117.574.058 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117.474.719 metreküp olarak kaydedildi.

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