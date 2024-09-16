Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları

Dün itibarıyla, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.993,61 lira olarak belirlendi. Bu değer, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine dayanmaktadır.

İşlem Hacmi Yükselişte

Gün içinde toplam işlem hacmi 18.268.531 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 9.178.142 lira seviyesindeydi, dolayısıyla önemli bir artış gözlemlenmiştir.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 1.529.000 metreküp olarak kaydedilirken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.593,29 lira, satış fiyatı ise 11.393,93 lira olarak belirlenmiştir.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye, dün 113.637.325 metreküp doğal gaz girişi sağlarken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 112.643.657 metreküp olarak kayıtlara geçmiştir.