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Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Durumu

Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar ve işlem hacimleri hakkında son gelişmeler.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 14:18
Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Durumu

Doğal Gaz Piyasasında Son Gelişmeler

Dün gerçekleştirilen işlemler sonucunda spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 879 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, işlem hacmi 5 milyon 35 bin 95 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakam 9 milyon 770 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasada 425 bin metreküp gaz ticareti gerçekleştirildi. Ek olarak, piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 12 bin 473 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 285 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün toplam 103 milyon 402 bin 85 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 290 bin 97 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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