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Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar ve işlem hacmiyle ilgili son veriler açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:21
Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.781 lira 92 kuruş olarak belirlendi. Bu durum, enerji sektöründeki dalgalanmaları takip eden piyasa katılımcıları için önem taşıyor.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'den alınan verilere göre, dünki işlem hacmi 9.107.425 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 17.375.909 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında, 1000 metreküp gaz ticaret miktarı ise 773.000 metreküp olarak belirlendi.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları ise, alışta 12.371 lira 2 kuruş ve satışta 11.192 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye, dün itibarıyla toplam 114.239.864 metreküp doğal gaz girişi sağladı. Piyasaya sunulan doğal gaz miktarı ise 113.899.361 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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