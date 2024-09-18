Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Gündemde

Dün, Türkiye'nin spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.015,86 TL olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından açıklanan verilere göre, piyasa işlem hacmi 5.265.900 TL olarak kaydedildi.

Piyasa Hacmi ve Ticaret Miktarı

Önceki gün piyasa hacmi 13.436.119 TL olarak kaydedilirken, dünkü ticaret miktarı 443.000 metreküp olarak gerçekleşti. Ayrıca, dengeleme gazı alış fiyatı 12.616,65 TL, satış fiyatı ise 11.415,07 TL olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün itibarıyla toplam 120.320.694 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 120.337.079 metreküp olarak kaydedildi.