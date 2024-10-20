Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Spot Doğal Gaz Piyasası Fiyatları

Dün itibarıyla, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11,892.26 lira olarak belirlendi. Bu veriler, Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlandı.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Son günlerde, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7,182,289 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakam 9,267,014 lira seviyesindeydi.

Geçtiğimiz gün 1000 metreküp doğal gazın ticaret miktarı 604,000 metreküp olarak gerçekleşti.

Gaz Fiyatları ve Dengeleme İşlemleri

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 12,486.87 lira, satış fiyatı ise 11,297.65 lira olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye, dünkü verilere göre 142,154,240 metreküp doğal gaz girişi sağladı. Aynı gün içinde piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı da 142,306,011 metreküp olarak kaydedildi.