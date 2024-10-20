DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.325.370,01 -0,26%

Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Dün spot piyasada doğal gaz fiyatları ve işlem hacmi açıklandı, önemli veriler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:33
Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Spot Doğal Gaz Piyasası Fiyatları

Dün itibarıyla, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11,892.26 lira olarak belirlendi. Bu veriler, Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlandı.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Son günlerde, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7,182,289 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakam 9,267,014 lira seviyesindeydi.

Geçtiğimiz gün 1000 metreküp doğal gazın ticaret miktarı 604,000 metreküp olarak gerçekleşti.

Gaz Fiyatları ve Dengeleme İşlemleri

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 12,486.87 lira, satış fiyatı ise 11,297.65 lira olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye, dünkü verilere göre 142,154,240 metreküp doğal gaz girişi sağladı. Aynı gün içinde piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı da 142,306,011 metreküp olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi
3
Türkiye'de İHA ve İHA Pilotlarının Sayısı Artıyor
4
Bakan Bayraktar, 2035 Yenilenebilir Enerji Yol Haritasını Açıklayacak
5
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
6
Dijital Platformlara 24.2 Milyon Lira Ceza
7
Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’