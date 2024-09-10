Doğal Gaz Fiyatlarında Günlük Değişim

Spot Piyasa Detayları

Spot doğal gaz piyasasında yeni fiyatlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Dünki işlem verilerine göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 373 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi 8 milyon 92 bin 649 lira olarak kaydedildi. Bu değer, bir önceki gün 8 milyon 629 bin 254 lira olarak açıklanmıştı.

Dün 1000 metreküp gaz ticaretinin miktarı 661 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 991 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 754 lira 62 kuruş olarak kaydedildi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Durumu

Dün, Türkiye'ye toplamda 109 milyon 986 bin 86 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasada arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 111 milyon 248 bin 111 metreküp olarak raporlandı.