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Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında fiyatlar artış gösterdi, işlem hacmi ise önemli bir yükseliş kaydetti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:11
Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artıyor

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11.782,19 lira olarak belirlendi. Bu fiyat, enerji sektöründeki dalgalanmaları yansıtıyor.

İşlem Hacmi Yükseliyor

Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15.114.027 lira oldu. Bir önceki gün ise bu rakam 5.762.403 lira olarak kaydedilmişti.

Gaz Ticaret İşlemleri

Dün, spot piyasada işlem gören gaz miktarı ise 1.283.000 metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.371,30 lira, satış fiyatı ise 11.193,08 lira olarak belirlendi.

Türkiye'nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye’ye dün yapılan doğal gaz girişi 129.079.699 metreküp olurken, piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı 129.389.000 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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