Doğal Gaz Piyasasında Son Durum

Spot Doğal Gaz Piyasası Verileri

Spot doğal gaz piyasasında 23 Ekim'de 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.705,99 TL olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ kaynaklarına göre, piyasada dün 8.346.666 TL işlem hacmi gerçekleşti.

Fiyatlar ve Ticaret Miktarı

Spot piyasada 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.705,99 TL olarak kaydedildi. Ayrıca, günlük gaz ticaret miktarı ise 713.000 metreküp oldu.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 12.291,29 TL, satış fiyatı ise 11.120,69 TL olarak tespit edildi.

Türkiye'nin Doğal Gaz Girişi

Türkiye'ye dün itibarıyla 131.119.130 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 131.025.030 metreküp olarak kayıt altına alındı.