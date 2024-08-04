Doğal Gaz Spot Piyasasında Fiyat Değişimi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 425 lira 8 kuruş olarak kaydedildi.

Piyasa Verileri ve İşlem Hacmi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin yayımladığı verilere göre, spot doğal gaz piyasında dün toplam işlem hacmi 11 milyon 358 bin 350 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 19 bin 185 lira olarak açıklanmıştı.

1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı yine 11 bin 425 lira 8 kuruş olarak kaydedildi. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 996 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 853 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye’nin Doğal Gaz Girişi

Dün Türkiye'ye toplam 139 milyon 18 bin 742 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 139 milyon 331 bin 586 metreküp olarak kayıtlara geçti.