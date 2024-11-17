Doğal Gaz Spot Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Doğal Gaz Spot Piyasasında Dikkat Çeken Rakamlar

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.077,57 lira olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, toplam işlem hacmi ise 6 milyon 392 bin 414 lira olarak gerçekleşti.

Piyasa Verileri ve Gaz Ticaret Miktarı

Bir önceki gün işlem hacmi 16 milyon 240 bin 950 lira olarak belirtilmişti. Dünkü veriler göz önüne alındığında, gaz ticaret miktarı 530 bin metreküp olarak kaydedildi.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.681,45 lira olurken, satış fiyatı ise 11.473,69 lira olarak belirlenmiştir.

Giriş ve Arz Miktarı

Öte yandan, Türkiye'ye dünkü veriler doğrultusunda 176 milyon 684 bin 30 metreküp doğal gaz girişi sağlanmış; piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 199 milyon 96 bin 7 metreküp olmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.