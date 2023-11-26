Doğalgaz faturaları korkulu rüyanız olmasın! 3 formülle doğalgaz faturasını yüzde 50 düşürün!

Bu kış doğal gaz faturanızdan tasarruf etmenizi sağlayacak bazı ipuçları:

Isındıktan sonra ısı kaynağını kapatın. Evin sıcak olması ve ısı kaynaklarının uygun şekilde kapatılması da aynı derecede önemlidir. Isı tasarrufu yaparak enerji tasarrufu sağlar ve faturalarınızı azaltırsınız.

Çamaşırlarınızı kapalı alanda kurutun! Yıkanan çamaşırlarınızı balkonunuz yerine kapalı mekanda kurutarak evinizin nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem evinizi daha uzun süre sıcak tutacaktır.

Sıcak su borularını mutlaka yalıtın. Sıcak su borularının köpükle yalıtılması ısı kaybını azaltabilir. Bu, suyunuzun daha uzun süreli sıcak kalacağı anlamına gelir.

Isıyı perdelerle engelleyin! Evinizi dekore ederken geniş ve kalın perdeler kullanmak evinizdeki ısının korunmasına yardımcı olacaktır. Geceleri perdelerin kapatılması dışarıdan soğuk havanın içeri girmesini engeller.

Pencereleri mutlaka elden geçirin! Pencerelerin silikonla kaplanması dışarıdan soğuk havanın girmesini engelleyebilir. Isının kaçmasını önlemek için pencerelerin etrafındaki açıklıkları kapatın.





Halılar aynı zamanda evinizi daha sıcak hale getirir! Evinizin açık parke zeminlerinin üzerine kalın bir halı veya kilim yerleştirmek, ayaklarınızın soğuk zeminlere temas etmesini engellemenize yardımcı olabilir. Bu ayaklarınızı sıcak tutacaktır.

Kapıdan kaçmasına izin vermeyin. Isının odaya kaçmasını önlemek için kapının alt kısmına yapışkan bant yapıştırılabilir. Bu, soğuk havanın akışını azaltır.

Peteğinizi modifiye edin! Radyatörün arkasına alüminyum ya da yansıtıcı folyo yerleştirmek daha eşit ısı dağılımı sağlayacaktır. Bu odadaki sıcaklığı dengeler.

Evinizi daha sıcak hale getirmek için yukarıdaki önerileri dikkate alın. Bu, yaşam alanınızı daha konforlu hale getirebilir ve enerji tasarrufu sağlayabilir.

Ek İpuçları

Lütfen oda sıcaklığını 20 derece altında tutmaya çalışın. Sıcaklıktaki her 1 derecelik artış, ısınma giderlerini yaklaşık %6 oranında artırıyor.

Güneşli günlerde doğal ışığın içeri girmesi için perdeleri açın. Doğal ışık evinizin daha sıcak hissetmesini sağlar.

Evde kullanılmadığı zamanlarda aletlerin fişini çekin. Elektrikli ekipmanlar kullanılmadığı zamanlarda bile ısı üretir. Bu, ısıtma maliyetlerini artırabilir.

Evinizin yalıtım performansını yılda bir kez kontrol edin. Yalıtım aşındığında veya hasar gördüğünde evinizde ısıyı korumak zorlaşır. Bu ipuçlarını takip ederek evinizi sıcak tutabilir ve doğalgaz faturanızı düşürebilirsiniz.