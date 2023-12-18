Doğalgaz faturası kabarık gelenler oh çekecek! O tarihe kadar evler sıcacık kalacak

Havaların soğumasıyla beraber ısınma maliyetlerinde artışlar yaşanırken belirli orana kadar ücretsiz yararlanma şansı verildi. Fakat bu oran ile evlerin ısınması mümkün olmazken yeni açıklama geldi. İşte bedava doğalgaz için tüm detaylar...

DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Ücretsiz doğalgaz 25 metreküp olurken kış aylarının gelmesiyle beraber yeniden güncellemeler yapılmaya başlandı. Faturaların 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz olarak sunulurken yaklaşık 1 senedir devam eden bu uygulama ile faturalar sıfır TL olarak beliyordu.





Yayınlanan kararname üzerine ibadethane, cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödemeye alınmaktadır. Bu oran üzerine çıkan vatandaşlar için fatura bedeli yansıtılacaktır.