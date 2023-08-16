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Doğalgaz indirimi vatandaşı ferahlatacak! O ilde faturalar yüzde 30 birden düşecek

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Doğalgaz indirimi vatandaşı ferahlatacak! O ilde faturalar yüzde 30 birden düşecek
İzmir'de yüzde 30 indirimli doğalgaz dönemi başlıyor! İşte detaylar...

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş arasında imzalanan protokol, İzmirli sanayicilere önemli bir avantaj sunuyor. Protokol kapsamında İzmirli sanayiciler, doğalgaz kullanımında yüzde 30 indirimden faydalanabilecekler.

Enerji maliyetlerinin sanayiciler için büyük bir etken olduğunu vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, protokolün enerji maliyetlerinde sağlayacağı tasarrufun yanı sıra güvence bedelleri ve fiyatlamalarda da indirimler öngördüğünü belirtti. Ayrıca, doğalgaz kullanımında yeni abonelere uygun şartlarda erişim sağlamak amacıyla çalışmaların yapılacağını da aktardı. "Alo EBSO Doğalgaz Hattı" sayesinde sanayiciler, İzmir Doğalgaz'a ulaşarak konularını iletebilecekler.

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İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, protokolün İzmirli sanayicilere yüzde 30 indirim sağlayacağını ve bu indirimin ciddi bir destek olduğunu ifade etti. Bu indirimin sanayicilere ve ülke üretimine destek olmayı amaçladığını vurgulayan Yetik, aynı zamanda güvence bedeli ve taksit imkanlarıyla da destek sağlayacaklarını söyledi.

Protokol ile abone bağlantı bedelinde yüzde 30 indirim ve 12 aya kadar taksit imkanı sunulacak. Ayrıca, güvence bedelinde sektörel bazlı çalışma sürelerine göre yüzde 30 indirim ve 6 taksit uygulaması öngörülüyor. EBSO üyeleri için özel olarak oluşturulan "Alo EBSO Doğalgaz Hattı" üzerinden konularını iletebilecekler.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, protokolün İzmirli sanayicilere ve İzmir'e hayırlı olmasını dilerken, İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Yetik de protokolün İzmir sanayisine olumlu katkılar sağlamasını temenni etti. Bu anlaşma, İzmirli sanayicilere önemli bir enerji avantajı sunarken, ülke ekonomisine de destek olmayı amaçlıyor.

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