Doğalgaz kullanımı azaldı, 191 bin abonenin doğalgazı ve elektriği kesildi!

Doğalgaz kullanımının düşme sebebi belli oldu! Vatandaşın doğalgaz ve elektriği kesildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VATANDAŞLARIN DOĞALGAZ VE ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yapılan son açıklamaya göre senenin ilk 6 ayında 122 bin 987 vatandaşın doğalgazı, 69 bin 278 vatandaşın elektriği kesildi. Faturasını ödeyemeyen yaklaşık 200 bin vatandaş hizmetten mahrum kaldı. Borç sebebiyle elektrik kesintisi yaşayan abonelerden üçte ikisinin aynı gün içinde, beşte dördünün bir hafta içinde yeniden elektriklerinin bağlandığını söyleyen Bakan şu sözleri söyledi;





'Doğalgaz abonelerinin yarısından fazlası doğalgazı aynı gün içinde, dörtte üçünün doğalgazı bir hafta içinde bağlanıyor. Borç sebebiyle yaşanan kesintilerin genel anlamda faturaların unutulması, banka kaynaklı problemler gibi nedenlerle gerçekleştiği değerlendirildi. Elektrik grubunda bu abonelerin büyük çoğunluğu köy ve yayla evi, yazlık gibi dönemsel kullanılan mesken ve sezonluk ticarethanelerden oluşuyor. 2023 senesinin ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre doğalgaz tüketiminde yüzde 7.30 oranında düştü. Düşüş büyük anlamda sanayi ve konutlardan kullanılan gaz azaldığı için. Konutlarda kullanılan gazın azalma sebebi mevsim ortalamasının üstünde olan sıcaklıklardan dolayı yaşanıyor.'