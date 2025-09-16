Doğu Karadeniz'den 8 Ayda 20 Bin 47 Ton Su Ürünü 27 Ülkeye İhraç Edildi

Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde 27 ülkeye su ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Bölgeden yapılan dış satışlar, miktar ve gelir açısından dikkat çekici bir performans sergiledi.

İhracat Verileri ve Gelir

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden 8 ayda 20 bin 47 ton su ürünü ihraç edildiğini bildirdi. İhracattan sağlanan gelir ise 134 milyon 553 bin 155 dolar olarak kaydedildi.

Kobya, geçen yılın aynı döneminde bölgeden 126 milyon 873 bin 900 dolar tutarında su ürünü dış satımı yapıldığını; bu yılki verinin geçen yıla göre yüzde 6 artış gösterdiğini söyledi.

Başlıca Pazarlar

Rusya ihracatta 62 milyon 405 bin 11 dolar ile ilk sırada yer aldı. Bunu 21 milyon 185 bin 606 dolar ile Japonya ve 18 milyon 435 bin 663 dolar ile Belarus izledi.

Yeni Pazarlar ve Beklenti

Bölgede bu dönem, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Bulgaristan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Yunanistan, Avusturya ve Endonezya gibi ülkelere de su ürünleri satıldı.

İsmail Kobya, su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğunu vurguladı ve söz konusu ihracatın yılı çok daha iyi seviyelerle tamamlayacağına inandığını ifade etti.