Doğu Karadeniz'den Ocak Ayında 118 Milyon Dolar İhracat

Doğu Karadeniz İhracatı Yılın İlk Ayında Güçlü Bir Performans Sergiledi

2025 yılının ocak ayında Doğu Karadeniz bölgesinden toplam 118 milyon 866 bin 514 dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinin katkısıyla elde edilen bu başarı, bölgenin ekonomisi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İhracat Verileri ve Sektör Bazında Dağılım

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yazılı açıklamasında, ocak ayında Trabzon'dan 100 milyon 532 bin dolar, Gümüşhane'den 8 milyon 595 bin dolar, Artvin'den 5 milyon 834 bin dolar ve Rize'den 3 milyon 903 bin dolar ihracat yapıldığını belirtti. Kalyoncu, bu rakamların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Trabzon'da %2, Rize'de %78, Artvin'de %22 düşüş gösterirken, Gümüşhane'de %40 artış yaşandığını vurguladı.

En Çok İhracat Yapılan Sektörler

2025 yılının ocak ayında en fazla ihracat yapılan sektör, 65 milyon 240 bin dolar ile fındık olurken, bunu 14 milyon 641 bin dolar ile yaş meyve sebze, 9 milyon 481 bin dolar ile maden ve metaller, 7 milyon 966 bin dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile 2 milyon 717 bin dolar değerindeki kimyevi maddeler izledi.

İhracat Yapılan Ülkeler

Bölgeden 79 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan ülkelerin arasında İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya bulunduğunu ifade etti. İtalya'ya yapılan ihracatın %110 artış gösterdiğini belirten Kalyoncu, Rusya'ya %30, Gürcistan'a %5, Çin'e %3 ve Almanya'ya %21 oranında düşüş yaşandığını ancak Güney Kore, Ukrayna, Birleşik Krallık, Norveç ve Finlandiya gibi 34 ülkeye ihracatta %100'ün üzerinde artış sağlandığını da ekledi.

Kalyoncu, aynı zamanda geçen yılın ocak döneminde bulunmayan Şili, Slovenya, Guatemala, Hindistan ve Yeni Zelanda gibi 16 yeni ülkeye daha ihracat yapıldığını sözlerine ekledi.