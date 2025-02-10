Doğu Karadeniz'den Türk Somonu İhracatında Rekor Gelir: 3.9 Milyon Dolar

Doğu Karadeniz'den Türk Somonu İhracatında Önemli Başarı

Doğu Karadeniz bölgesinden geçen ocak ayında yapılan Türk somonu ihracatı, 3 milyon 919 bin 22 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine verdiği demeçte, bu dönemde bölgeden 532 ton Türk somonu ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Kobya, bu ihracatın 7 farklı ülkeye yapıldığını ifade ederek, Rusya Federasyonu'nun bu alandaki liderliğini vurguladı. Ocak 2025'te Rusya'ya yapılan ihracatın değeri 3 milyon 109 bin 918 dolar olarak kaydedildi. Bunu Vietnam (308 bin 254 dolar) ve Japonya (228 bin 470 dolar) gibi ülkeler izledi.

Trabzon'un Önemli Rolü

Bölge ihracatının %91'inin Trabzon ilinden gerçekleştirildiğini belirten Kobya, bu kentten 5 ülkeye toplam 479 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi. Trabzon'dan yapılan bu ihracattan elde edilen gelir ise 3 milyon 578 bin 789 dolar oldu. Üç en büyük alıcı ülke arasında Rusya Federasyonu, Japonya ve Belarus yer aldı.

Kobya, ayrıca Trabzon'dan Kanada ve Gürcistan'a dış satım da yapıldığını ve Türk somonu ihracatını artırmak için özveriyle çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.