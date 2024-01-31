Doğuş çay 40 TL’ye düştü! Başka markette indirim beklemenize gerek yok

Migros marketlerin 18 Ocak tarihi itibari ile başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda Doğuş marka 500 gramlık çay 40 TL’ye kadar düştü. Vatandaşlar 31 Ocak yani bugün market kapanana kadar 40 TL’den çay satın alıp evine gidebilecek. işte Migros marketlerin başlattığı çay indiriminin detayları…

Doğuş çay 40 TL’ye düştü! Başka markette indirim beklemenize gerek yok
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Migros marketler çay tiryakilerini sevindirecek harika bir kampanyaya imza atarak 500 gramlık çayı sadece 40 TL’ye kadar düşürdü. Özellikle son dönemler içersinde 40 TL’ye doğru düzgün hiçbir şey alınamaması vatandaşların bir hayli canını sıkmışken, Migros marketler 40 TL’ye 500 gramlık çay alınabileceğini duyurdu. Herkesin severek tükettiği Doğuş tiryaki çayın 500 gramını bugün market kapanana kadar 40 TL’den satın alabilir, hatta birden fazla satın alarak stoklama yapabilirsiniz. Eğer evde çay ihtiyacınız varsa, 40 TL’den birden fazla çay satın alabilir ve stoklama yapabilirsiniz. İşte Migros marketler çay indiriminin detayları…

MİGROS MARKETLE 40 TL’YE ÇAY ALMAK MÜMKÜN OLACAK 

Migros marketler her geçtiğimiz gün yeni bir indirim kampanyasına imza atarak Migros market müşterilerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Özellikle Money kart ve Money Bonus‘a sahip olan vatandaşlara bir çok farklı ürünlerde indirim kampanyası duyuruluyor. Migros marketler bu sefer çay tiryakilerinin yüzünü güldürecek, çay tiryakilerinin severek tükettiği Doğuş tiryaki çay 500 gr 40 TL’ye Migros marketlerde 31 Ocak tarihine kadar satışa çıkardı. 18 Ocak 2024 tarihinde uygun fiyata satışa çıkartılmış olan bu ürünün normalde ortalama fiyatı 73,906 TL’den market raflarında yer alıyor. Migros marketler bu fiyatı 40 TL’ye sabitleyerek 31 Ocak yani bugün market kapanana kadar uygun fiyatlardan doğuş Tiryaki Çay 500 gramın satışını yapacak.

Doğuş çay 40 TL’ye düştü! Başka markette indirim beklemenize gerek yok

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